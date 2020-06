Fase 3: bozza Family act, assegno figli per tutti, graduale su base Isee

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Assegno ‘unversale’ perché destinato a chiunque abbia in casa dei figli under 18, con una base riconosciuta indipendentemente dal reddito, e una parte variabile a seconda della base Isee, ovvero del reddito della famiglia che lo percepisce. E’ quanto previsto dalla bozza del family act, in possesso dell’Adnkronos, che approderà nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. Otto articoli per dare una mano, in concreto, alle famiglie italiane, a cominciare dall’assegno universale, normato nell’articolo 2 del testo.