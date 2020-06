Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Stabilire un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio”. Questo uno dei principi e criteri direttivi a cui il governo dovrà attenersi nel disciplinare i congedi parentali e di paternità, art. 4 del ddl sulla famiglia che approderà oggi in Consiglio dei ministri, visionato dall’Adnkronos.