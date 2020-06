Fase 3: bozza Family act, permessi per malattia figli retribuiti**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Se un figlio si ammala hai diritto al permesso, ma non verrai retribuito. Il family act, che approderà oggi in Cdm, prevede una piccola grande rivoluzione anche su questo fronte, preservando il diritto di mamma o papà a restare a casa per assistere un figlio malato ma anche riconoscendogli una quota parte della retribuzione. Nel testo, visionato dall’Adnkronos, si delega infatti il governo a “prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio”.