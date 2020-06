Fase 3: Caronia, ‘app SiciliaSiCura disincentiva turismo’

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – “Una app ed un sito pensati per aiutare il turismo in sicurezza e che invece rischiano di scoraggiare il turismo straniero verso la Sicilia”. Così la deputata all’Ars Marianna Caronia a proposito dell’app ‘SiciliaSiCura’. Per Caronia, si tratta di “strumenti che rischiano di disincentivare il turismo dando un’immagine pessima della Sicilia, che rischiano di vanificare gli sforzi del presidente della Regione Nello Musumeci e per di più vanificano il tentativo di un effettivo controllo a fini di prevenzione sanitaria”. “Era già noto che sia la app sia il sito sono disponibili soltanto in lingua italiana – sottolinea – ma oggi sono emersi altri problemi. Dopo la registrazione, ammesso che un turista straniero riesca a farla, l’email di conferma viene classificata come spam dai principali provider di posta elettronica e per di più gli ulteriori passaggi richiedono obbligatoriamente di attivare la geolocalizzazione del dispositivo da cui ci si connette, oppure di chiamare il call center della Protezione civile. Insomma, dopo aver sbandierato l’innovazione tecnologica si torna al buon vecchio call center e alla semplice telefonata”. Caronia ha quindi presentato una interpellanza urgente al governo regionale per sapere “quali uffici siano responsabili del servizio e se tali uffici si stiano coordinando fra loro, dando indicazioni opportune a chi cura lo sviluppo tecnologico”. “E’ evidente – conclude – che in un progetto del genere dovrebbero essere coinvolti più uffici con diverse competenze, ma sembra che in questo caso regni un sostanziale caos”.