Fase 3: Consumatori Associati, ‘azioni a tutela vittime Covid, chi ha responsabilità paghi’

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) – “Questi ultimi mesi della pandemia Covid 19 sono stati i più tragici del secolo; ma l’aspetto più grave è che migliaia di persone, ormai decedute, rischiano di non avere avuto, oltre un saluto dei propri cari ed un funerale adeguato, nemmeno giustizia. Stiamo vivendo difatti, in un clima assolutorio, giustificato spesso anche durante eventi calamitosi o stragi, dove la responsabilità sarebbe dovuta a provvedimenti ‘necessari’ per la contingenza del momento o a dati incompleti per un’analisi adeguata della situazione”. A dirlo l’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati, che annuncia per venerdì, 19 giugno alle 10 all’Hotel S. Elia di Messina una conferenza stampa nazionale per annunciare le “azioni a tutela di chi è stato colpito da Covid 19 in Italia”.