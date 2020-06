Fase 3: Conte a sindacati, ‘centralità lavoro emersa durante pandemia’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Questa esperienza durissima per il nostro Paese e per gli altri Paesi ci fa capire che dobbiamo recuperare il più profondo significato della dimensione del lavoro, che investe alla radice la dimensione antropologica. Il lavoro – lo sapevano bene i costituenti – non è solo fonte di reddito, non è solo un fattore della produzione. Il lavoro è innanzitutto una questione di senso, di significato della vita: è lo spazio nel quale si sviluppa la personalità umana e attraverso il quale ogni persona realizza sé stessa, contribuendo – come ci ricorda l’articolo 4 della Costituzione – al progresso materiale e spirituale della società”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo l’incontro con i sindacati agli Stati generali dell’Economia.