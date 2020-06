Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Fortemente insoddisfatto” per i ritardi sulla Cassa integrazione, con 150mila lavoratori che ancora attendono. Il premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, ha convocato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico per manifestargli tutta l’insoddisfazione per numeri che vedono “troppi italiani ancora in attesa, una situazione inaccettabile”, le parole del presidente del Consiglio.