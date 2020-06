Fase 3: Conte, ‘non è momento di piangersi addosso ma di rilanciare Paese’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Ritardi negli interventi anti-Covid dovuti anche a problemi strutturali del Paese, “però la questione non prevede di piangersi addosso, bensì la predisposizione del Governo è nel valutare le prossime misurare che bisognerà adottare nell’immediato. Questo è un piano, da qui non ci distraiamo neppure in questi giorni, siamo anche in costante aggiornamento con i nostri uffici per contribuire alla messa a terra delle misure che abbiamo varato”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, incontrando il mondo delle imprese agli Stati generali dell’Economia.