Fase 3: Crippa, ‘rinviare prossime scadenze fiscali’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Rinvio delle prossime scadenze fiscali, riforma del fisco e riduzione della pressione in linea con le indicazioni della Corte dei Conti. E’ quanto auspica il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.“Condividiamo le parole del Procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia – afferma Crippa – sulla necessità di una riforma del sistema fiscale volta alla riduzione delle tasse. Noi del MoVimento 5 Stelle stiamo lavorando proprio in questa direzione perché, per far ripartire il Paese e per rilanciare l’economia, occorre una riduzione della pressione fiscale”.