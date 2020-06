Roma, 11 mag. (Adnkronos) – L’assegno universale per le famiglie con figli arriverà entro fine anno -il governo ha tempo fino al 30 novembre per varare il decreto- mentre tutte le altre misure previste dal cosiddetto family act verranno realizzate entro il termine massimo di due anni. Questo il ‘timing’ previsto nella bozza del ddl sulla famiglia, visionato dall’Adnkronos, che verrà approvato oggi in Cdm.