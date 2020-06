Fase 3: Lagarde, ‘politica monetaria da sola non basta’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “La politica monetaria da sola non basta per far fronte alle domande più profonde su come sarà l’economia in futuro. L’esperienza storica suggerisce che i grandi cambiamenti economici come quello che stiamo attraversando oggi richiedono un’azione del governo per favorire il cambiamento e facilitare il ritorno alla normalità”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso del suo intervento in modalità videoconferenza agli Stati generali dell’Economia che si svolgono oggi a Roma.