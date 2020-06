Fase 3: Loy (Inps), ‘ritardi erogazione cig? usate armi convenzionali in guerra nucleare’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Ritardi erogazione cassa integrazione ? “Si è usata una procedura ordinaria in tempo di guerra, armi convenzionali in una guerra nucleare”. Ad affermarlo è Gugliemo Loy, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps a 24Mattino su Radio 24. “L’errore sulla cassa integrazione è stato quello di non impostarla come il bonus, molto efficace: paghiamo tutti e subito in un mese. Sulla cassa si è deciso di usare lo strumento vecchio e ciò ha prodotto ritardi”, sottolinea Loy.