Fase 3: Meloni, ‘da Conte coalizione centrodestra unita, non decide lui’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Il confronto con il premier? “Io quando sono stata chiamata sono sempre andata, ma non decide Conte come ci presentiamo da lui, lo decidiamo noi e noi da Conte ci andiamo insieme, come coalizione perché siamo una coalizione. Neanche il Presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come centrodestra e non come singoli partiti”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite di Non è la D’Urso su Canale 5.