Fase 3: mercoledì webinar Università Cattolica su sovraindebitamento

Milano, 16 giu. (Adnkronos) – Le soluzioni normative e operative al problema del sovraindebitamento nello scenario post Covid-19. E’ il tema del webinar in programma mercoledì 17 giugno in diretta sui canali social dell’Università Cattolica, con l’obiettivo è avanzare una proposta di riforma della legge 3 del 2012 per rispondere ai nuovi bisogni di famiglie e imprese colpite dalla crisi legata alla pandemia. Le prime stime sulla crescita in Italia dei crediti problematici per effetto del Covid-19, si spiega dall’ateneo, sono “inquietanti”.