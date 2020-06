Fase 3: Musumeci, ‘non ho trovato volo per andare agli Stati generali, ora basta’

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – “Io faccio parte della cabina di regia della conferenza, dovrei essere agli Stati generali alle 18 e non ho trovato un posto in aereo per partire dalla Sicilia. Il primo disponibile è alle 19.25, arriverò tardi a Roma. Questo da’ l’idea di come i collegamenti aerei siano infelici: è disarmante questo trattamento. Questo andazzo deve finire”. E’ la denuncia di Nello Musumeci a La7. “Domani – ha aggiunto – ho un incontro al ministero dei trasporti, porremo sul tavolo questa annosa vicenda. Alitalia continua a fare i capricci a danno di una comunità, quella siciliana, che non chiede elemosina. Per noi la mobilità aerea non è un capriccio ma una necessità. Vogliamo un trattamento equo e dignitoso”.