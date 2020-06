Fase 3: Musumeci, ‘troppi disservizi e ritardi, basta smart working ora si rientri negli uffici’ (2)

(Adnkronos) – Il Presidente Musumeci, nella lettera inviata a Bernardette Grasso, ricorda che a causa dell’emergenza Coronavirus “la maggior parte del personale in servizio presso l’amministrazione regionale, gli enti vigilati e del società partecipate ha espletato il proprio lavoro in modalità agile, cioè in smart working”. Ma visto il miglioramento della situazione e “la progressiva riapertura dellle attività economiche su tutto il territorio nazionale” adesso per Musumeci è arrivato il momento di fare tornare in ufficio tutti i dipendenti.