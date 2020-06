Fase 3: Nevi (Fi), ‘fondamentale ripresa lavori Tribunali’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Come Forza Italia abbiamo deciso di sostenere le ragioni dei giovani avvocati guidati dal ternano presidente Antonio De Angelis e tutta l’associazione in questa sacrosanta battaglia in cui chiedono la ripartenza dell’attività giudiziaria rispettando tutti i dovuti accorgimenti in materia di sicurezza. E’ fondamentale che si riprenda il lavoro nei Tribunali, ne va della tutela dei diritti dei cittadini che non possono vedersi rinviare la quasi totalità delle udienze e del lavoro degli avvocati stessi che si trovano cosi nell’impossibilità di adempiere il loro ruolo. Il governo non può rimanere indifferente davanti a questa legittima richiesta”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi.