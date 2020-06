Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Delle 102 proposte della commissione Colao –senz’altro apprezzabili ed interessanti nel loro insieme- io credo che il governo ne debba individuare due o tre alle quali dare la priorità, per poi valorizzare le altre. L’attenzione deve essere, a mio avviso, focalizzata in via assolutamente prioritaria sulle misure fiscali”. Lo dice Romano Prodi in un’intervista al Think magazine “Riparte l’Italia”.