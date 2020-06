Roma, 20 giu. (Adnkronos) – La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova “userà 400 milioni di euro non per fare operazioni spot o contributi a pioggia al settore ma per promuovere la decontribuzione. Gli imprenditori interessati al provvedimento, insomma, non pagheranno i contributi per il 2020 e questo agevolerà la possibilità di mantenere i posti di lavoro. Perché serve la decontribuzione, non la cassa integrazione”. Lo scrive Matteo Renzi nel consueto appuntamento con la sua enews.