Fase 3: riapre piscina comunale a Palermo, prenotazioni e ingressi contingentati

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – Acquisita la certificazione di ‘struttura Covid Free’, riapre la piscina comunale a Palermo: a partire da lunedì 15 giugno per le società e da mercoledì 17 giugno anche per l’utenza pubblica. L’ufficio Sport ha acquisito i dispositivi necessari per consentire la riapertura in sicurezza e per garantire il contenimento Covid-19, nel rispetto dei Dpcm e delle ordinanze contingibili del presidente della Regione, in base ai quali sono state adottate le misure precauzionali per il distanziamento sociale e per l’accesso contingentato degli utenti.