Fase 3: Sala, ‘non preoccupato per no invito a Stati generali ma competenza conta’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Conte ha invitato una rappresentanza dei sindaci e quindi per noi e soprattutto per la mia parte politica c’è stato il presidente di Anci che è il sindaco di Bari, poi c’era la Raggi, per me non è una preoccupazione non essere stato invitato. Dico che io magari esagero quando mi faccio paladino della competenza e dell’esperienza, a volte sono anche un po’ sgradevole, ma la competenza conta”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Porta a Porta, interviene sugli Stati generali e sulla sua assenza.