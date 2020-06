Fase 3: Sala, ‘senza strategia complessiva con smartworking rischio taglio posti lavoro’ (2)

(Adnkronos) – E l’invito di Sala di tornare al lavoro, “o meglio di tornare ai propri posti di lavoro, in persona, guarda alla complessità di tutto questo. Alla necessità che dopo il virus non si contribuisca anche con scelte sbagliate ad aggravare la situazione di diversi comparti economici, non di certo per perpetrare una società troppo basata sui consumi, ma per aiutare chi oggi rischia di perdere il proprio lavoro a riorganizzarsi, a provare a reinvestire nella propria attività e adeguarla ad un nuovo modello, che andrà esplicitato, condiviso, costruito”, spiega.