Fase 3: Sala, ‘senza strategia complessiva con smartworking rischio taglio posti lavoro’

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – “Temo che il lavoro a distanza, non adeguatamente inserito in una strategia complessiva, lasciata al semplice vantaggio economico o alle ‘forze del mercato’, possa aumentare la possibilità che posti di lavoro vengano tagliati. Anche di chi oggi è in smart working. È questa la mia preoccupazione. Corroborata da indizi che raccolgo ovunque e che lasciano presagire prossimi ‘piani di efficientamento’ da parte di moltissime aziende”. E’ quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al Corriere della Sera.