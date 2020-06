Fase 3: sindaco Palermo, ‘Ue ha sospeso patto stabilità, troppi limiti per i comuni’

Palermo, 18 giu. (Adnkronos) – “Stiamo cercando di uscire migliori di come siamo entrati in questo tunnel”. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, parla così ai microfoni de ‘Il mattino di radio 1’ su “come la propria città, seppur colpita marginalmente in termini di vittime, stia provando a rialzarsi dopo la fase acuta della pandemia”. “Palermo è tra le città meno colpite per morti e contagiati dal virus – precisa il primo cittadino – ma abbiamo subito le stesse conseguenze in termini economici. Siamo in una fase di riapertura con un’impostazione che cerca di essere la più progettuale possibile. Come giunta abbiamo approvato il documento ‘Palermo sicura’ dove ‘sicura’ è un aggettivo ma è anche il verbo riflessivo ‘si cura’. Stiamo cercando di uscire migliori di come siamo entrati in questo tunnel ad esempio attraverso l’utilizzo dei servizi online, la prenotazione per fasce orarie dei parchi, del mercato ortofrutticolo dove sembrava impossibile poter mettere ordine”.