Fase 3: verso nuovo incontro domani Conte-capidelegazione, punto anche su Aspi

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Non è stato ancora fissato, non figura ancora in agenda, ma con ogni probabilità si terrà domani una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Sul tavolo anche il dossier Aspi, dopo la decisione, assunta nel vertice di ieri finito in tarda serata, di un’ulteriore valutazione politica prima di proseguire il dialogo con Autostrade per l’Italia, partendo da condizioni minime al di sotto delle quali scatterebbe la revoca. Sul tavolo del confronto ci saranno naturalmente anche il piano di rilancio nonché il dl semplificazione, su cui ieri il presidente del Consiglio ha chiesto un’accelerazione.