Roma, 8 mag. (Adnkronos) – La polemica, anche all’interno della compagine governativa, sul ministro Alfonso Bonafede e il caso Di Matteo? “Posso dirle una cosa? Credo che i toni usati in questi giorni siano da campagna elettorale e lo trovo triste. In un momento così difficile per l’Italia è inaccettabile. Non c’è nessun altro Paese in Ue che vede dinamiche simili”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.