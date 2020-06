(Adnkronos) – “Oggi mi sono sorpreso, in realtà sono un po’ disorientato -ha affermato ancora Conte- perché ho invitato le forze di opposizione qui, in questo luogo di alta rappresentanza, è stato detto che non andava bene, che non era istituzionale; oggi mi hanno detto, vieni in Parlamento e si sono allontanate”.