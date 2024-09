Fashion e Luxury, 83% investitori punteranno ancora sul settore

l settore della moda e del lusso continua ad attrarre l’interesse degli investitori a livello globale, nonostante le preoccupazioni riguardo la frenata del mercato cinese, l’incertezza macroeconomica, il rischio di interruzione della supply chain e i conflitti internazionali in corso. Secondo il rapporto “Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2024” di Deloitte, presentato a WHITE Milano, l’83% degli operatori finanziari continuerà a investire nel mercato del lusso, in particolare nel settore dell’abbigliamento e accessori, cosmetici e profumi, arredamento, dopo un 2023 in cui si sono registrate 356 operazioni di fusione e acquisizione, 66 in più rispetto all’anno precedente. Gli investitori concentrano la loro attenzione anche sulle piccole e medie aziende che adottano strategie di consolidamento e scalabilità, in parte già in atto in molte aziende italiane. “La riconoscibilità dell’Italia a livello internazionale – afferma Elio Milantoni, Senior Partner M&A di Deloitte Financial Advisory – pensando non soltanto a settori che sono legati ad aziende del fashion e luxury che sono brand ma anche ad altri comparti, come per esempio delmondo della cosmetica,dell’arredo, degli accessori, sono riconosciuti assolutamente come un’eccellenza. Probabilmente quello che non si è sfruttato, ma che può essere sicuramente ricostruito e costruito, è il concetto di competizione globale: spesso le aziende italiane non hanno fatto ancora quel salto di dimensioni e di organizzazione, soprattutto in settori come il fashion e luxury dove c’è un’identificazione tra il fondatore e l’azienda e il marchio. E’ una sfida che sicuramente dovrà accogliere il made in Italy italiano”. “Non dimentichiamo – prosegue Milantoni – che comunque la media del marginalità del mondo del fashion e luxury relax si attesta intorno al 20-25%, e con dei tassi anche di crescita di ricavi quindi il comparto Inteso in senso macro assolutamente vive una fase di diciamo di salute”. Nel settore, l’innovazione è centrale. Per Ida Palombella, Global Fashion & Luxury Co-leader di Deloitte, “il mondo del Fashion resta molto attrattivo. Lo è sempre stato e lo resta ancora seppur con tutte le criticità geopolitiche, la crisi della Cina, l’inflazione, tutti i temi un po’ tristi di cui ormai siamo abituati a parlare. Tuttavia resta questo un comparto interessantissimo: molto innovativo, molto propenso a sperimentare, dalla sostenibilità le nuove frontiere del digitale e l’intelligenza artificiale e questo livello di innovazione fa sì che per gli investitori ci siano sempre nuove opportunità e spunti interessanti per nuovi investimenti”. Per White, la piattaforma che sostiene le aziende del comparto attraverso il networking e favorendo l’accesso ai finanziamenti, il nuovo “lusso” sarà realizzato dalla piccole e medie imprese, che riscuoteranno presto l’interesse degli investitori. Massimiliano Bizzi – Presidente e Founder di White: “Quello chiede oggi la moda è di avere un po’ un pezzo unico, quindi la piccola e media azienda, che arriva un po’ dall’artigianato, oggi identifica il lusso, perché questo è unico. Noi siamo la fiera di riferimento nel senso che noi andiamo a cercare tutto il mondo giovani designer, designer appena nati, designer che sono magari alla quarta o quinta collezione e quindi siamo la novità per i negozi, siamo la ricerca”.