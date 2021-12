Fashion Gold Christmas Edition, via alla nuova edizione. Appuntamento a Giugliano il 17 dicembre

Tutto pronto per la nuova edizione del Fashion Gold Christmas Edition, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta, che si terrà il 17 dicembre, a partire dalle ore 18 nell’hotel La villa delle rose, a Giugliano, con un panorama mozzafiato, giardini curatissimi, un servizio d’eccellenza, accoglienti sale interne e un personale altamente qualificato. La kermesse sarà presentata dalla collaudata coppia formata da Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore con già un bel trascorso alle spalle. Si inizia con un cocktail di benvenuto, gestito dallo chef Luciano Verolla, che a fine serata allestirà anche un ricco buffet, il Red Carpet, le Interviste dei premiati e degli ospiti, le sfilate e le premiazioni. Per questa edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, della televisione: la giovane rivelazione di Un posto al sole Andrea Pacelli, che con il suo ruolo di Mattia Savelli, il giovane rider di Caffè Vulcano, si è rivelato essere un folle e spietato assalitore e maniaco, un’interpretazione magistrale che l’ha imposto come i nuovi volti televisivi; il cantante e attore Luciano Caldore, autentica icona del mondo neomelodico, gettonatissimo e richiestissimo in eventi e manifestazioni, amatissimo dalle fan e verace espressione del fermento napoletano, l’attore talentuoso Erik Tonelli, che di recente si è imposto all’attenzione dei critici, degli addetti ai lavori e del pubblico con i ruoli dell’enigmatico Leonardo Arena di Un Posto al Sole, quello del giornalista nella fiction Vite in fuga e di Stefano nella docu-drama Sul tetto del mondo incentrato sulla vita dell’alpinista ed esploratore Walter Bonatti, la subrettina Lisa Fusco con le sue incredibili spaccate, Adriano Pantaleo, enfant prodige del cinema italiano, dal suo debutto a 10 anni con Ci hai rotto papà e Io speriamo che me la cavo al successo della serie tv Amico Mio e a tantissimo altre fiction, attore di teatro e di cinema, la giornalista Raffaella Longobardi, inviata di punta della trasmissione di Rai Uno, La Vita in Diretta, maestra di stile e di glamour, frequentatrice dei salotti più esclusivi della Capitale, esperta di moda e dei reali, e ciliegina sulla torta Riccardo Polizzy Carbonelli, star indiscussa di Un Posto al sole grazie alla sua interpretazione di Roberto Ferri, un imprenditore senza scrupoli, che interpreta dal 2001 nella soap opera italiana più longeva, ma anche attore di cinema e di teatro. Saranno ospiti vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici, personaggi dello star system nazionale ed ex premiati.

Nel corso della serata Roberta Scardola vestirà capi di Paolo Iovino e Piero Camello. Tra un riconoscimento e l’altro le sfilate di abiti di Alta moda e da sposa: Veronica Guerra, con le sue due nuove collezioni, La Mix And Match Wedding Dress Collection e The Night Collection, dedicate a tutte le spose che vogliono sentirsi veramente uniche dal momento della cerimonia fino alla prima notte di nozze, con capi di lingerie realizzati con tessuti pregiati che provengono direttamente dal mondo degli abiti da sposa. la GM Couture di Giovanna Marinacci, i cui abiti sono eleganza e lusso, ricchi di dettagli di pietre, tessuti ricercati e raffinati, dal design innovativo e glamour, La Box Fashion Lab di Giovanna Panico, una stilista storica con una notevole passione per la moda sopra le righe, con i suoi kaftani originali e unici, Piero Camello, ischitano, con le sue creazioni per ogni donna, abiti d’Alta Moda esclusivi, da cerimonia, da sposa, da cocktail, abiti per esaudire i desideri anche delle clienti più esigenti, da poco anche a Dubai, Paolo Iovino Couture con la sua raffinatezza, eleganza e charme sia per la donna che per l’uomo, colori pastello, tagli geometrici e ricami floreali, una donna sofisticata ma dinamica, pragmatica e versatile e un uomo di grande stile, creazioni originali, esclusive, uniche, Giorgio Chiapparelli Haute-couture con la sua arte del cucito, dell’estro e la passione per l’artigianato, indossatore, coreografo, stilista, ricamatore, couturier e creatore di abiti unici, le creazioni di Antonio Monopoli Maison, lo stilista nasce in Germania da genitori pugliesi e nel 2014 apre il suo Atelier in Puglia dove realizza una linea sartoriale molto apprezzata da donne dello spettacolo come Giulia Elettra Goretti, Jo Squillo, Matilde Brandi, la Sartoria GE.CA., artigianato eccellente che il mondo ci invidia. una piccola azienda a conduzione familiare che si trova a Sant’Arpino, con consulenza a domicilio. E poi Ars Panicalensis, una tecnica tradizionale di ricamo su tulle di Panicale in Umbria, ideata da Anita Belleschi Grifoni insieme alla figlia Maria Teresa, un lavoro femminile che produce nella attualità raffinatissimi capi nei settori dell’arredo della casa, dell’abbigliamento, capi di biancheria intima, borse, scarpe, cinte e gioielli. Da non perdere i Flash moda di Sartoria Sonsoles con i suoi abiti da sposa e cerimonia su misura e i suoi abiti personalizzati in base al gusto per soddisfare a pieno le esigenze di ogni donna e di Kreazioni Ketty Pico, catanese, creatrice di gioielli in pietre dure e ceramiche, borse artigianali in tessuti preziosi, la cui ultima collezione è ispirata all’arte della sua terra, il barocco siciliano. Da sottolineare anche i partner dell’evento: Mag Academy – Innovation Hair Academy, un’accademia di trucco e parrucco uomo e donna, che saranno coadiuvati da altri partner. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio. Media partner ViewPoint edit by Creativityecom Agenzia di grafica, design, multimedia, programmazione, marketing, media planning, collaborazione e ufficio stampa Silvia La Penna, foto ufficiali di Domenico D’Alisa. Allieteranno la serata con vari intermezzi musicali il gruppo gospel della scuola di canto “I AM Music”, fondata e diretta dalla Maestra Maria Nasti, un ensemble vocale molto bravo, che spazia dal repertorio nazionale a quello internazionale, dai brani classici napoletani a quelli neomelodici. Durante la serata si avrà modo di assaggiare il Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, il vino delle Cantine Ferraro di Pompei, mentre Retro Gusto, antichi sapori d’eccellenza ci delizierà con una degustazione di panettoni e birre di vari gusti. Novità delle novità: Capritaly, Azienda Artigianale e Imprenditoria Giovanile, specializzata in gioielli studiati per chi desidera un accessorio alla moda, un lavoro artigianale realizzato in acciaio Inox Anallergico, che farà un omaggio ai premiati. Un ringraziamento particolare a Bee Queen, hotel e resort, che ospiterà i premiati non napoletani.