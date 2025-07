Fast, i Farmacisti attivi sul territorio lanciano un crownfunding nazionale per aiutare i ragazzi di Napoli Est

di Marco Milano

Serata di solidarietà al Circolo Rari Nantes per raccogliere fondi utili per l’allestimento di un presidio fisico di legalità, cultura e prevenzione all’interno del Centro Ester Village di Barr. Il “Cuore batte al sud” per realizzare un sogno. Questo il “titolo” di una storia importante che ha il cuore dell’associazione no profit F.A.S.T.®️, (Farmacisti Attivi Sul Territorio) e il sogno del suo presidente Pietro Carraturo farmacista, imprenditore e fondatore dell’associazione che, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno, ha scelto di trasformare la tradizionale festa privata legata alla ricorrenza in una missione pubblica, unire musica, parole e solidarietà per dare un futuro migliore al Sud. E in un gala condotto da Fabiola Cimminella nelle sale del Circolo Rari Nantes di Napoli, Carraturo ha presentato ufficialmente il primo crowdfunding nazionale firmato F.A.S.T.®️, con l’obiettivo di realizzare un presidio fisico di legalità, cultura e prevenzione nel cuore di Barra, all’interno del Centro Ester Village. “Il crowdfunding che lanciamo stasera nasce dal Protocollo di intesa stipulato fra Fast e il Centro Ester – ha spiegato Pietro Carraturo a ospiti, amici e sostenitori della causa – che metterà a disposizione una parte degli spazi interni al villaggio che saranno destinati ad attività dedicati a ragazzi che vivono in condizioni di disagio sociale”. Carraturo ha ringraziato in particolare “per la presenza e la vicinanza al progetto” l’assessore alla salute e al verde del Comune di Napoli oltre che presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, e poi il responsabile Politica del farmaco e dispositivi della direzione generale Salute della Regione Campania, Ugo Trama e il presidente del Centro Ester, Pasquale Corvino. La raccolta dei fondi è già partita con buoni risultati e il sostegno di numerose aziende della filiera farmaceutica (ma non solo) nazionali e del territorio presenti anche alla serata e durerà dall’estate fino a Natale e poi, in base alle somme raccolte, saranno decise e organizzate le attività collegate al progetto. “Daremo la possibilità a ragazzini individuati dal Centro Ester e dalle scuole di impegnarsi nel dopo scuola con sport con corsi di nuoto, tennis, basket, pallavolo e danza o frequentando laboratori didattici – ha aggiunto il presidente di F.A.S.T.®️ – L’obiettivo è quello di dare ai ragazzi un punto di riferimento diverso dalla strada con la possibilità di imparare una professione. Allo scopo saranno organizzati laboratori artigianali e di formazione professionale che impegneranno per esempio i ragazzi nell’attività di pasticciere, estetista o parrucchiere. Nel nuovo spazio nasceranno anche Corsi di letteratura, scrittura e teatro, Progetti sanitari di prevenzione e percorsi di educazione alla legalità”. L’associazione dei Farmacisti Attivi sul Territorio, va ricordato, che in questi anni ha svolto una serie di attività tipiche del terzo settore, soprattutto nel periodo covid con la presenza di punti fisici in città per la somministrazione di tamponi gratuiti o raccolte fondi da destinare alle categorie disagiate. “Quello di poter aiutare i ragazzi delle fasce sociali particolarmente deboli era uno dei miei sogni quando ho fondato l’associazione F.A.S.T.®️ – ha concluso Carraturo – ribadendo un concetto a lui caro: e mi emoziona tanto il fatto che stiamo per raggiungere quello che era uno dei nostri principali obiettivi, ossia restituire opportunità e speranza a un territorio troppo spesso dimenticato. Festeggiare ha senso se può accendere una luce anche per gli altri. Il Sud ha bisogno di cuore, visione e coraggio. E noi vogliamo esserci”.