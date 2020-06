Fast Investments Planner: il nuovo servizio di informazione finanziaria di Affari Miei

Ha da poco visto la luce “Fast Investments Planner”, il nuovo servizio di informazione finanziaria avanzato messo a punto da Affarimiei.biz e dal suo Centro Studi.

Lo scopo dello strumento è quello di supportare gli investitori nella creazione in modo autonomo di un portafoglio di investimenti efficace. Raggiungere questo obiettivo è possibile grazie alla raccolta ottimale e alla diffusione di informazioni qualificate, in grado di guidare gli investitori nelle operazioni sui mercati globali.

“Fast Investments Planner” offre una piattaforma con cui è possibile accedere a una serie di portafogli modello da imitare: chi investe mantiene la sua autonomia decisionale e operativa, ma può copiare il portafoglio che meglio risponde ai suoi obiettivi e che più rispecchia il suo profilo di rischio.

Periodicamente, inoltre, gli abbonati ricevono studi, dati, analisi e report circa l’andamento dell’economia e circa il comportamento dei mercati finanziari: i dati sono elaborati dal Centro Studi di Affari Miei che, con un approccio indipendente e mirato alla selezione delle notizie e dei fatti di interesse per l’investitore di lungo periodo, cerca di offrire informazioni di qualità.

“In questa fase così particolare dell’economia mondiale e delle nostre vite, tanti risparmiatori hanno focalizzato l’attenzione sul mondo degli investimenti e hanno aumentato il loro interesse verso la gestione del denaro” afferma Davide Marciano, fondatore e direttore del Centro Studi di Affari Miei.

“Per questo motivo – continua – abbiamo deciso di mettere a punto un servizio snello, flessibile e fruibile al 100%, completamente online e in grado di permettere a chiunque lo voglia di elaborare una strategia d’investimento efficace e ponderata; ciò grazie ai dati filtrati e ai consigli elaborati dallo staff di Affari Miei”.

“Fast Investments Planner va in controtendenza rispetto al mondo della finanza tradizionale, che continua a lanciare un messaggio spesso legato al passato. Il nostro team, che ha base a Torino, è composto in prevalenza da esperti under 30: la giovane età del gruppo di lavoro, l’esperienza semplice online e il nostro messaggio positivo e propositivo vuole essere anche una speranza per i nostri clienti che cercano riferimenti nuovi in un periodo storico complesso” conclude.

Da Affari Miei a “Fast Investments Planner”

La mente del progetto, come anticipato, è Davide Marciano, noto a livello nazionale grazie al suo blog Affari Miei. Originario della Costiera Amalfitana e laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno, Marciano è una delle menti brillanti del Meridione che si sono affacciate sul panorama italiano negli ultimi anni.

L’imprenditore (a sua volta investitore) dal 2014 cura il portale di finanza, a cui sono collegati podcast e il canale Youtube.

Nel 2019 ha scritto il libro “Vivere di Rendita – Raggiungi l’Obiettivo con il Metodo RGGI”, che si è subito affermato come uno tra i libri più letti della sezione economia di Amazon, vendendo migliaia di copie.

Da anni Affari Miei offre consigli fuori dagli schemi, ciò grazie al background del fondatore che, oltre a condividere preziosi consigli di finanza personale e sugli investimenti, crea contenuti di analisi e riflessione ampia sui temi economici e sociali più importanti.

Affari Miei da sempre, sia tramite il blog che grazie alla sua Academy, spinge i lettori a operare in maniera autonoma ma consapevole, spronando alla formazione.

“Fast Investments Planner” è, quindi, l’ultimo tassello in ordine cronologico, nato con l’obiettivo di offrire uno strumento in più a chi vuole seguire l’approccio consigliato da Affari Miei, occupandosi consapevolmente della gestione del proprio capitale.

