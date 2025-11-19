Fata Morgana: memorie dall’invisibile, testimonianze dal regno dell’occulto

La mostra, allestita a Palazzo Morando, nasce dalla leggenda della maga più discussa dell’ultimo secolo e dall’omonimo poema di André Breton. Presenti oltre settanta opere di mistici, scrittori ipnotisti, medium, chiromanti, veggenti, filosofi, personaggi storici e artisti contemporanei che hanno testimoniato attraverso le loro creazioni artistiche il loro vissuto, le loro esperienze medianiche ed il loro rapporto con il mondo dell’invisibile. Nell’opera di Breton, Fata Morgana prende nome dalla figura mitologica citata nel ciclo delle leggende di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda: una maga volubile che premia e punisce e che attraverso riti ed incantesimi, interagisce con il mondo occulto. La mostra comprende una sezione iniziale inerente alle “origini dello spiritismo” raccontando attraverso le opere esposte le radici di questo movimento; intellettuali e studiosi come Victor Hugo, Cesare Lombroso e Arthur Conan Doyle ne furono enormemente affascinati mentre figure come Helena Blavatsky e Rudolf Steiner diedero genesi a nuove dottrine di matrice occultista ed esoterica.Anche la contessa Lydia Caprara Morando -Attendolo Bolognini collezionò scritti sull’alchimia, teosofia e spiritismo.Dal caso di schizofrenia paranoide di James Tilly Matthews ai diagrammi di Jakob Mohr, dai ricami personali di Johanna Natalie Wintsch alle illustrazioni negli scritti teosofici di Annie Besant,dai disegni medianici di Georgiana Houghton in epoca vittoriana ai flussi creativi di Anna Mary Howitt Watts, la prima parte della mostra è un’immersione nei lavori e nelle figure che hanno lasciato una loro impronta e testimonianza del mondo intangibile ed inconscio. Il percorso espositivo procede con fotografie spiritiste, concrezioni di ectoplasmi, registrazioni di voci durante le sedute spiritiche ed indaga su figure di medium e mistiche come Eusapia Palladino, una delle sensitive più note di fine Ottocento, oggetto di studio dei coniugi Curie. Presente anche il video della famosissima artista contemporanea Chiara Fumai, scomparsa tragicamente nel 2017, The book of evil spirits, ove la performer conduce una seduta spiritica impersonificando la Palladino ed evocando spiriti di donne diverse attraverso momenti di trance e di scrittura automatica dei flussi dell’inconscio: Ulrike Meinhof, Carla Lonzi, ed altri personaggi immaginari animano la sua performance artistica aiutando a comunicare al fruitore quella sottile critica sociale messa in atto da strutture patriarcali contro da donne potenti, carismatiche ed anticonvenzionali. La seduta spiritica della Fumai dà voce a tutte quelle figure che durante la storia sono state emarginate e messe a tacere, aprendo una voragine ancora attuale nella società contemporanea. L’esposizione celebra anche i lavori rimasti sconosciuti fino a pochi anni fa per volere dell’artista Hilma af Klint, una delle pioniere della pittura “guidata dagli spiriti” e da altre presenze intangibili: una forma di visualizzazione astratta dei processi della psiche umana riscontrata anche nelle opere di Wilhelmine Assman, Annie Besant e Georgiana Houghton. La mostra stabilisce un dialogo tra gli artisti del passato e quelli contemporanei proponendo la ricostruzione di alcune tendenze ed interessi legati ai fenomeni dello spiritismo e occultismo in determinate epoche e periodi affinché sia colta la riflessione di come alcune credenze abbiano ridefinito i canoni della storia dell’arte ed abbiamo portato ad ampliare il pensiero critico sulle rigide gerarchie sociali e su ruoli e politiche di genere non sempre egualitari.

La mostra è stata ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi per Palazzo Morando curata da Massimiliano Gioni Daniel Birnbaum e Marta Papini.