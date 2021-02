Per la prima volta un’attivista della Costa D’Avorio, da anni cittadina a Napoli, presiede un’associazione di giornalisti che lotta per la libertà di stampa e in difesa degli ultimi: Fatou Diako è infatti la nuova Presidente di Articolo21 Campania. La nomina è stata comunicata da Désirée Klain (portavoce di Articolo21 per la Campania), che l’ha fortemente voluta alla presidenza del distretto campano.