Fatti, non parole

Anche quanti ne hanno viste di tutti i colori, finiscono con il superare il limite di sopportazione. Ne consegue che, prima o poi, sono indotti a reagire, seppure in modo in prevalenza diverso. L’attuale situazione in cui il mondo versa ormai da tempo, rientra nel novero dei tormenti accennati e una delle strade che possono aiutare a tener lontane le angosce che ne conseguono, é concentrarsi sulle proprie attività. Pertanto della serie “dove eravamo rimasti?” è doveroso riprendere a dedicare maggiore attenzione a quanto continua a accadere nel Paese, soprattutto dal punto di vista economico. Con il rischio di demoralizzarsi ancor più, se possibile, è bene ribadire che, senza ombra di disfattismo, gli Italiani continuano a sentirsi, nella migliore delle ipotesi, trascurati da chi invece è o dovrebbe essere preposto a curare i loro interessi. Una considerazione previa è opportuna ma va tenuta nella considerazione che merita, niente di più nè di meno: l’Italia non è l’unico paese della Ue a trovarsi in una impasse. Essa è variegata e il suo elemento di spicco è una massiccia contrazione dei consumi. La conseguenza più immediata è il calo della produzione, con l’innesco in contemporanea della contrazione, in via provvisoria o definitiva, dell’ occupazione. Quanto accennato è valido anche a medio termine, cioè che si é innescato un circolo vizioso da cui non è facile riuscire a venir fuori, ancor più in tempi brevi. Subito dopo aver trasferito qualche flasĥ di tale disagio al tavolo di lavoro, chi è del mestiere avrà la conferma che non è nemmeno ipotizzabile provare a impostare un programma di risoluzione dei problemi, sempre più numerosi oltre che gravi, con quanto è già allo stato disponibile. Si dovrà continuare a cercare mezzi e strategie nuovi, essendo quelle già utilizzabili non sufficienti. Il problema è serio e soprattutto urgente; al di là delle belle parole, ancora non è disponibile il corrisponte alla pietra filosofale che possa trasformare qualsiasi sostanza da vile che é a oro che luccica. Tutto quanto scritto innanzi non vuole essere, nemmeno per la durata di un attimo, una ammissione di voler mollare la presa sulle varie questioni di vita o di morte ancora sparse per il mondo. Al contrario, vale che si deve cercare di restare attivi proprio perchè lo sterminio che si sta consumando ha assunto un aspetto tentacolare. Sarà cosi ancora valida l’espressione latina che si trova spesso nelle vicinanze dei sacrari “mortui ut patria vivat”. Volendo con ciò intendere che quanto si continuerà a fare verrà messo in essere anche in onore di quanti hanno rimesso la pelle, prima a causa della pandemia e, a seguire non stop, si sono trovati dove si combatteva e, circostanza che aggrava il contesto, morte e distruzione stanno riducendo gli abitanti in uno stato non diverso da quello delle Anime Morte delle quali dà un’idea lo scrittore Nicolaj Gogol nel suo romanzo omonimo. Dulcis in fundo – si fa per dire – è che ancora non si intravede nemmeno da lontano la via di uscita.