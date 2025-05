@fattoascampia, una fattoria sociale nel bene confiscato alla camorra

All’evento di avvio di avvio dei lavori hanno partecipato l’Assessore alla Legalità della Regione Campania, Prefetto Mario Morcone, il Presidente della Fondazione Con il Sud, professore Stefano Consiglio, Roberto Sanseverino, Presidente della Fondazione Città Nuova, il dirigente del Comune di Napoli dell’Ufficio Beni Confiscati, Nunzia Ragosta, Jorit, che con la sua Fondazione sostiene il Progetto, il Presidente Commissione Affari Sociali del Comune di Napoli, Massimo Cilenti, i presbiteri della Chiesa di Napoli del Decanato 7 e del Decanato 8 ed altre cariche istituzionali ed amministrative del territorio. Il Progetto mira alla creazione di un polo di sviluppo integrato in una delle aree più fragili della città di Napoli, Secondigliano-Scampia, con l’obiettivo di favorire la crescita sociale, culturale ed economica della comunità attraverso l’avvio di una iniziativa di imprenditorialità sociale legata all’implementazione della Sartoria sociale fatto@scampia.

Nasce a Via Roma verso Scampia numero 110, il seme della legalità dellanel progettoUn progetto sostenuto dallanell’ambito dell’, e promosso dallain partenariato con l’Associazione di promozione socialedallae daDa luogo simbolo del potere malavitoso a luogo di speranza e legalità. La Sartoria @fattoascampia, annovera tra i suoi sociche grazie ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale hanno imparato un mestiere e costituito la cooperativa. Ragazze che avevano abbandonato la scuola ed erano state segnalate dai servizi sociali e che oggi sono pronte a formare altri ragazzi del quartiere in un bene confiscato alla camorra. L’obiettivo è quello di creare un proprio hub sociale in grado di offrire integrazione sociale, lavorativa ed economica.