Fattoria Ambrosio 1938, arriva il premio “Azienda dell’Anno” dalla guida internazionale Flos Olei 2025

La Fattoria Ambrosio 1938, azienda olivicola nel cuore del Cilento, ottiene il premio “Azienda dell’Anno” nella categoria The Best, una menzione attribuita a sole 20 realtà secondo la guida Flos Olei 2025 – un atlante olivicolo che racconta le migliori 500 aziende dai cinque continenti descrivendone gli oli extravergini di punta. Massimo Ambrosio, terza generazione e titolare dell’azienda, ha ritirato il premio domenica 15 dicembre al The Westin Excelsior Rome, durante la cerimonia di presentazione della guida, che quest’anno celebra il suo Silver Jubilee, 25 anni di attività nella recensione dell’olio extravergine.

Il premio Azienda dell’Anno, consegnato dai curatori della guida Marco Oreggia e Laura Marinelli, non solo celebra la qualità dei prodotti della Fattoria Ambrosio, con una menzione speciale all’olio Crux, prodotto da agricoltura biologica con olive Coratina, ma anche il percorso dell’azienda, che applica buone pratiche lungo tutta la catena del valore, preservando una coltivazione millenaria e tutelando il patrimonio rurale di un territorio unico come il Cilento. A tal proposito, Massimo Ambrosio ha commentato: “Curiamo ogni singola fase produttiva, dall’oliveto alla trasformazione in frantoio, valorizzando ogni varietà ed esaltandone le caratteristiche peculiari. Il nostro obiettivo è produrre un olio extravergine d’oliva esclusivo, elegante, equilibrato, e dai grandi profumi. Il riconoscimento come Azienda dell’Anno è una gratificazione per la continua ricerca della qualità che perseguiamo da sempre”.

L’azienda sorge a Salento, nel cuore del Cilento, in un territorio dove la tradizione millenaria della coltivazione degli olivi, ereditata dalla Magna Grecia, si intreccia con i paesaggi incontaminati del Parco Nazionale del Cilento. Qui, tra olivi secolari e impianti specializzati, tradizioni gastronomiche e principi della dieta mediterranea, l’olio rappresenta un alimento cardine, la principale fonte di grassi buoni per la salute. L’anima dell’azienda è una torretta dell’Ottocento e un frantoio innovativo, immersi in 30 ettari di oliveti suddivisi in campi monovarietali. In questo luogo, si producono eleganti oli extravergini d’oliva, sia monovarietali che blend, mixando le diverse varietà italiane più importanti quali Frantoio, Itrana, Pisciottana, Coratina, Favolosa. La produzione è limitata, con rese bassissime che oscillano tra l’8 e il 14% a seconda della varietà, garantendo sempre la massima qualità. Tutte le fasi di lavorazione nel frantoio si avvalgono delle migliori tecnologie per ottenere l’eccellenza, personalizzate con un avanzato sistema di automazione progettato su misura da Massimo Ambrosio.

Tra i prodotti più interessanti c’è FISKA, un olio monovarietale prodotto con Pisciottana, una varietà antichissima tipica del Cilento. Gli alberi secolari e millenari di questa varietà sono curati con estrema attenzione, e la raccolta, manuale, è particolarmente impegnativa a causa delle grandi dimensioni e dell’altezza della chioma. Di grande interesse è anche il lavoro sull’olio CRUX, prodotto da agricoltura biologica con olive Coratina, varietà originaria della Puglia. Per questa cultivar, il metodo di lavorazione fa la differenza, dimostrando la maestria del produttore nel valorizzare il profilo organolettico. Nonostante le dimensioni contenute, l’azienda si è affermata a livello nazionale e internazionale, catturando l’attenzione di professionisti e guide di settore. Gli oli della Fattoria Ambrosio sono venduti direttamente in azienda e tramite l’e-shop, rivolgendosi a una clientela di appassionati e intenditori in Italia e all’estero.