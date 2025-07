Fattorie Garofalo, boom dei formaggi freschi di bufala. Dopo burrata e ricotta sul mercato si impone la stracciatella

Secondo dati NielsenIQ elaborati per Fattorie Garofalo, nel primo semestre 2025 la ricotta di bufala cresce del +26% a volume, superando nettamente il +1,8% della categoria aggregata. Performance positive anche per la mozzarella di bufala, a +12% (vs +2,5% delle varianti miste), e per la burrata di bufala, a +10,3% (vs +5,6% della categoria totale). Complessivamente, il segmento dei formaggi freschi a base di latte di bufala segna un +12% a volume e valore, con un prezzo medio stabile.

In questo scenario si inserisce il debutto della stracciatella interamente realizzata con latte di bufala, firmata da Fattorie Garofalo, leader mondiale del lattiero-caseario bufalino. Lanciata nei mesi scorsi, la nuova referenza ha mosso i primi passi in Gdo e sta presidiando progressivamente il mercato, confermando le aspettative in termini di gradimento e rotazione. Il gruppo stima per il prodotto una quota potenziale del 20% del mercato di categoria, sulla scia dei successi già ottenuti da burrata e ricotta.

“Abbiamo scelto di introdurre la stracciatella 100% bufala in un contesto favorevole alla valorizzazione dell’autenticità e della qualità – commenta Alfio Schiatti, Chief Commercial Officer di Fattorie Garofalo – È un prodotto pensato per il segmento premium, con una texture unica e un gusto distintivo che solo il latte di bufala può offrire”.

Schiatti sottolinea anche la crescita della ricotta bufalina soprattutto nei comparti industriale e food service: “Il latte di bufala è un vero valore aggiunto: innalza la qualità reale e percepita, migliora la resa delle preparazioni e conferisce ai prodotti finiti una riconoscibilità gustativa che oggi fa la differenza. È un fattore decisivo sia sul piano sensoriale sia su quello commerciale. La sua crescita esponenziale negli ultimi mesi lo conferma”.

Fattorie Garofalo lavora ogni anno circa 38 milioni di litri di latte bufalino, produce 10 milioni di kg di formaggi di bufala, esporta in oltre 40 Paesi e punta alla completa autosufficienza energetica entro il 2025. Il gruppo opera attraverso una filiera completamente integrata, circolare e sostenibile, con controllo diretto su tutte le fasi produttive: dall’allevamento alla trasformazione fino alla distribuzione.

