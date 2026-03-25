Fattorie Garofalo e Gesac, partnership rafforzata: nuovo store e spazio verde a Capodichino

Fattorie Garofalo rafforza la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con il restyling del punto vendita e la riqualificazione di un’area esterna, trasformata in uno spazio accogliente e sostenibile. Il progetto, realizzato in collaborazione con Gesac, combina gastronomia, sostenibilità e storytelling territoriale, raccontando la filiera bufalina campana ai milioni di passeggeri che ogni anno attraversano lo scalo.

Il nuovo punto vendita riprende l’identità dell’azienda agricola in chiave contemporanea, con un concept ispirato alla bottega rurale reinterpretata per il retail moderno. Una finestra digitale trasmette immagini dagli allevamenti di bufale, per garantire trasparenza e valorizzare la filiera controllata. All’interno, prodotti come la Mozzarella di Bufala Campana Dop e le specialità della gamma diventano protagonisti, con preparazioni a vista e salumi affettati al momento, a conferma di qualità, freschezza e tracciabilità.

La riqualificazione dell’area esterna, situata in una delle principali rotonde d’accesso, trasforma un semplice luogo di passaggio in una vera e propria oasi di accoglienza. Elementi verdi, installazioni scenografiche e arredi urbani raccontano l’identità dell’azienda e il legame con il territorio. Una grande parete verniciata con tecnologia Airlite contribuisce anche alla purificazione dell’aria, rendendo l’intervento concreto in termini di sostenibilità ambientale.

«La presenza di Fattorie Garofalo a Capodichino è molto più di un punto vendita: è una vetrina internazionale della qualità della Mozzarella di Bufala Campana DOP e della cultura gastronomica campana. Il rinnovo degli spazi e la riqualificazione dell’area esterna testimoniano il nostro impegno su accoglienza, sostenibilità e valorizzazione della filiera», commenta Raffaele Garofalo, CEO di Fattorie Garofalo.

È prevista anche una seconda apertura con un format completamente nuovo, segnale della collaborazione sempre più stretta con lo scalo napoletano. L’esperienza offerta ai viaggiatori permette di entrare in contatto diretto con una delle eccellenze gastronomiche italiane, prima ancora di partire o subito dopo l’arrivo a Napoli.