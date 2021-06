Fattorie Garofalo, intesa col Comune di Caserta: l’azienda curerà i giardini davanti alla Reggia

I giardini di piazza Carlo di Borbone, conosciuti come i “campetti” della Reggia, saranno adottati e curati dalla società Fattorie Garofalo grazie alla convenzione siglata presso il Comune di Caserta tra il sindaco Carlo Marino ed il rappresentante legale del gruppo imprenditoriale, Raffaele Garofalo. Fattorie Garofalo, storica società di Terra di Lavoro che conta sette aziende agricole e tre stabilimenti produttivi, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana e carne bufalina, si occuperà per un anno, con possibilità di rinnovo, della manutenzione ordinaria del verde pubblico della piazza più grande d’Italia e tra le più grandi d’Europa, attraversata ogni giorno da migliaia di turisti in visita alla Reggia vanvitelliana. “Grazie a Fattorie Garofalo – ha detto il sindaco Carlo Marino – per la grande attenzione e sensibilità mostrata per il nostro territorio e per la nostra città. La sinergia tra pubblico privato funziona e può portare ad ottimi risultati, ancor di più se al centro dell’iniziativa ci sono i giardini antistanti il nostro meraviglioso Palazzo Reale, Patrimonio dell’Umanità Unesco”. “Il nostro gruppo si è reso ambasciatore nel mondo di un importante prodotto del nostro territorio quale è la Mozzarella di Bufala Campana Dop – ha affermato Raffaele Garofalo, presidente di Fattorie Garofalo – pertanto abbiamo ritenuto opportuno fornire questo contributo alla manutenzione della piazza Carlo di Borbone perché è insieme il biglietto da visita della Reggia di Caserta, uno dei monumenti del Paese più noti e visitati da turisti di ogni provenienza, e simbolo di Terra di Lavoro nell’immaginario collettivo, luogo di arte, cultura e di produzioni lattiero casearie che proprio la dinastia dei Borbone volle perfezionare”.