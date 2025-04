Fattorie Garofalo, la stracciatella in versione bufalina punta al 20% del mercato

E’ uno dei formaggi freschi tra i più apprezzati e versatili, gustoso in purezza e ideale per impreziosire ricette salate come antipasti, primi piatti o pizze. La stracciatella ora si arricchisce della sua versione in latte 100% di bufala fornendo ai consumatori una variante premium di grande valore ed altissima qualità. A lanciarla sul mercato è Fattorie Garofalo, prima azienda al mondo nel settore dei formaggi bufalini con una filiera completamente integrata, circolare e sostenibile, e che la presenterà ufficialmente al prossimo “Tutto Food” di Milano, da 5 all’8 maggio. “L’obiettivo è quello di ripetere il grande successo ottenuto dalla burrata di bufala – spiega Alfio Schiatti, chief commercial officer di Fattorie Garofalo – negli ultimi anni, i dati ci mostrano come i formaggi bufalini abbiano una richiesta in costante crescita grazie alla loro bontà riconosciuta. Il caso della burrata di bufala è esemplificativo di questa tendenza, da quando è stata proposta sul mercato è cresciuta annualmente a doppia cifra, e, ad oggi, rappresenta oltre il 20% di tutta la categoria della burrata nel mondo GDO. Con la Stracciatella 100% Bufala ci poniamo lo stesso obiettivo, vogliamo offrire un prodotto premium che potrà sicuramente dare nuovo impulso a tutta la categoria”.

La conferma viene dagli ultimi dati Nielsen che mostrano come, in Italia nell’ultimo anno, all’interno del cluster di formaggi freschi – mozzarella, ricotta, burrata e stracciatella – le referenze di solo latte bufalino registrino una crescita superiore: +7% nei volumi e +9% in valore rispetto a +3% in volume e -1% in valore del totale categoria. Nel caso citato della burrata, la differenza appare ancora più evidente con +21% per le referenze di bufala contro il -1% del totale categoria (vaccino e bufala). In quest’ottica appaiono evidenti gli ampi margini crescita che, analogamente, la stracciatella di bufala avrà alla sua immissione nel mercato e quanto potrà incidere nel sostenere tutta la categoria di prodotto.

La Stracciatella 100% Bufala Fattorie Garofalo, sarà disponibile per la Gdo nel formato vaschetta da 150g, racchiusa in un cluster in carta in versione stand-up, un packaging completamente innovativo per il mercato con una grafica accattivante blue&gold, con l’obiettivo di differenziare il lineare e valorizzare ulteriormente le sue caratteristiche permettendo un posizionamento ben visibile, sia nel banco gastronomia sia nel lineare a libero servizio, e nella versione vaschetta da 900g per il canale Food Service. In quest’ultimo caso, la Stracciatella 100% di Bufala risponderà alla crescente richiesta da parte della ristorazione di ingredienti di alta qualità capaci di dare un vero valore aggiunto alle preparazioni.