Fattorie Garofalo, primo produttore di mozzarella di bufala dop: al via lo store nell’aeroporto di Orio al Serio

Sarà inaugurato mercoledì 29 marzo, nell’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, il nuovo travel retail “Bufala” di Fattorie Garofalo, primo produttore al mondo di mozzarella di bufala dop e con filiera completamente integrata, dall’allevamento alla vendita. Una nuova vetrina per un prodotto dell’eccellenza agroalimentare Made in Italy che, nell’ultimo anno, secondo l’Osservatorio Del Consorzio Mozzarella dop, ha visto crescere ulteriormente l’export (+9%) e delineato un consumatore tipo appartenente alle Generazioni X (41-55 anni) e Millennials (26-40 anni), imprenditore con titolo di studio e reddito alto. Un quadro che fa delle aerostazioni un punto strategico per soddisfare gli amanti internazionali della mozzarella di bufala.

Il punto vendita di Orio Al Serio a Bergamo si aggiunge a quelli già presenti a Roma Fiumicino, Napoli Capodichino e Torino Caselle. Hub che, nell’ultimo anno, hanno visto decollare per destinazioni oltre confine quasi un milione di mozzarelle dop (circa 100.000 kg di prodotto), confermando che il suo gusto e bontà sono, ormai, divenuti un souvenir d’eccellenza per i viaggiatori di tutto il mondo.

“La Lombardia rappresenta per noi una delle regioni più interessanti, che ci sta restituendo già grandi soddisfazioni con la crescita del prodotto a marchio Fattorie Garofalo nella GDO e con l’aumento esponenziale degli ordini che quotidianamente riceviamo sullo shop online. Testimonianza della qualità e del valore che ci viene riconosciuto dai residenti in questa regione. Abbiamo fortemente voluto quest’apertura nel territorio lombardo e siamo felici che l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio abbia da subito riposto grande fiducia nel nostro progetto, che prevede una chiara strategia di espansione del brand attraverso il presidio dei principali hub aeroportuali e ferroviari- commenta Marco Garofalo, Responsabile Area Retail e Socio di Fattorie Garofalo – Bergamo rappresenta oggi il terzo aeroporto in Italia per numero di viaggiatori dopo Roma Fiumicino, dove siamo già presenti, e Milano Malpensa che ci vedrà protagonisti di una prossima nuova apertura. Il format dei punti vendita è chiaro e comunica con un tono più irriverente la qualità e l’ampiezza dell’assortimento bufalino, proveniente dalla nostra filiera interamente controllata. Siamo sempre più convinti che la strada giusta sia quella di garantire prodotti di qualità e freschi di giornata, prima su tutti la Mozzarella di Bufala Campana Dop, a un pubblico sempre più vasto di clienti, intercettando, grazie al travel retail, viaggiatori pendolari che già conoscono il prodotto e lo acquistano in maniera ricorrente e turisti da tutto il mondo che voglio portare con sé un souvenir alimentare di eccellenza Made in Italy”.

Gli store “Bufala” sono realizzati secondo il concept shop, food e lounge per meglio adattarsi ai vari contesti aeroportuali e rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dei viaggiatori. Al loro interno è, infatti, possibile sia acquistare prodotti enogastronomici d’eccellenza sia piatti take away, e, in alcuni casi, anche gustare, in un ambiente confortevole e di design, antiche ricette della tradizione rivisitate in chiave bufalina. Per questo, ad ogni singolo punto vendita è affidata la missione di promuovere nel mondo non solo la Mozzarella di Bufala Campana DOP, ma, anche il patrimonio culinario italiano.

Ogni punto vendita “Bufala” è organizzato in un ambiente elegante e accogliente, con il bianco perlato della mozzarella, il nero antracite del manto bufalino e colori materici come il legno naturale e il ferro crudo che attribuiscono una forte identità al punto vendita con l’obiettivo di richiamare, nella mente del viaggiatore-consumatore, una moderna salumeria gourmet senza perdere la tradizione delle antiche latterie italiane. Per quanto riguarda l’offerta commerciale, nel dettaglio, è possibile acquistare: prodotti freschi e freschissimi realizzati esclusivamente con latte di Bufala; salumi crudi, cotti e affumicati di carne di bufalo; una selezione di eccellenze territoriali, dolci e salate; bevande alcoliche e liquori artigianali; la buffalo beer realizzata con siero di latte di bufala; infine, oggetti di design italiano dedicati alla tavola.