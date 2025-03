Fatture elettronica: obblighi ed esoneri nel 2025

Il 2025 segna un anno di rilevanti cambiamenti nel panorama della fatturazione elettronica in Italia, dovuti all’introduzione di nuove normative e procedure che influenzano sia le imprese che i professionisti. Per aziende e professionisti è fondamentale far fronte agli obblighi e agli eventuali esoneri previsti per orientarsi efficacemente in questo scenario in evoluzione e farsi trovare preparati di fronte ai cambiamenti in atto.

Le novità

Una novità importante è rappresentata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione di esecuzione 2024/3150 e nella quale arriva per l’Italia l’autorizzazione da parte dell’UE a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027. Tale estensione dell’obbligo, che riguarda le partite Iva sia nelle transazioni business to business (B2B) che business to consumer (B2C), rappresenta una conferma della leadership nel campo dell’innovazione nel campo della digitalizzazione dei processi burocratici del nostro Paese, grazie all’applicazione di strumenti in grado di accorciare le tempistiche, ridurre il rischio di errori e le distanze tra PA e aziende. Come osservato da InfoCert, tra i maggiori qualified trust service provider nei servizi di digitalizzazione, la fatturazione elettronica rappresenta, al pari di firma digitale e SPID, non solo un obbligo cui adempiere per la compliance normativa ma anche uno strumento utile per migliorare i processi interni e migliorare la propria competitività. Vediamo quali sono i principali obblighi ed esoneri in materia di fatturazione elettronica per il 2025.

Obblighi per la fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Com’è noto, l’anno si è aperto con l’eliminazione, a decorrere dal 1° gennaio, del limite di 400 euro per le fatture semplificate. Questa modifica, che mira a semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese, richiede meno dati rispetto a quella ordinaria, rendendo più rapido il processo di emissione e gestione. Ma è l’aspetto tecnico a rappresentare un elemento centrale per ciò che riguarda gli obblighi in materia di fatturazione elettronica nel 2025. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le specifiche relative alla versione 1.9 che a far data dal 1° aprile introducono:

TD29: nuovo codice per comunicare all’Agenzia delle Entrate fatture omesse o irregolari da parte del cessionario/committente

RF20: regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285);

Eliminazione limite 400€: per le fatture semplificate emesse in regime forfettario o franchigia IVA transfrontaliera;

Aggiornamento codici ADM: per vendite di gasolio/carburante.

Esoneri: il nodo del settore sanitario

Permane per tutto il 2025, con la conversione in legge del DL n 202/2024, l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte agli utenti. Tale esonero, è bene ricordarlo, riguarda le fatture emesse da medici, farmacie, strutture sanitarie che trasmettono i dati al Sistema TS Tessera Sanitaria. Il nodo da sciogliere, che rallenta ancora il processo di digitalizzazione in questo comparto, riguarda la privacy dei pazienti e le modalità di trasmissione di dati sensibili. Occorre comunque sottolineare che l’esonero si applica esclusivamente alle operazioni verso persone fisiche: per le fatture verso altre imprese o professionisti (B2B), rimane valido l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica tramite SdI.