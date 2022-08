Fauci lascia dopo 38 anni l’Istituto Usa per le malattie infettive. Contro il Covid la sua ultima guerra

Anthony Fauci, il consigliere principale di Joe Biden sul Covid diventato il volto della lotta alla pandemia negli Usa, ha annunciato che a dicembre lascera’ l’incarico. Il famoso scienziato italo-americano si dimettera’ anche dalla direzione dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid), che ha guidato per 38 anni, e dal suo laboratorio di immunologia “per perseguire il prossimo capitolo della mia carriera”, come ha spiegato in un’intervista. “Finche’ sono in salute, pieno di energia e passione, voglio fare alcune cose al di fuori del settore del governo federale”, ha raccontato l’81enne immunologo, aggiungendo di volersi dedicare a viaggiare, scrivere (compreso un Memoir) e “ispirare la nuova generazione” ad entrare nel servizio pubblico. Il presidente Biden gli ha espresso i suoi “profondi ringraziamenti” per il suo “risoluto impegno al lavoro” che fa con “spirito impareggiabile, con energia e integrita’ scientifica” e grazie al quale sono state salvate molte “vite in Usa e nel mondo”.