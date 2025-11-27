Fausto Bianchi nuovo presidente di Piccola industria

Fausto Bianchi, presidente di Unindustria Latina e candidato unico dopo il ritiro di Pasquale Lampugnale, è stato eletto dal Consiglio centrale di Piccola industria nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Entra così nella squadra del presidente Emanuele Orsini come vice presidente di Confindustria.

Nato a Velletri nel 1976, imprenditore di seconda generazione, il neo presidente di Piccola industria è alla guida del Gruppo Bianchi Assicurazioni, attivo nella consulenza e gestione integrata dei rischi. Laureato in Economia Aziendale e Management, è anche ad e socio di Blue Shield Technology, azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie per la blue economy.

Entrato nel Sistema Confindustria nel 2007, ha ricoperto numerosi incarichi associativi: presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria (2015–2018), presidente del Comitato Interregionale del Centro Italia dei Giovani Imprenditori (2017), coordinatore del Gruppo Tecnico “Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta” di Unindustria (2018), presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria dal 2020 al 2024 e dal 2020 componente del Consiglio Centrale di Piccola Industria Confindustria. È stato membro del Consiglio generale di Confindustria ed è componente dell’Advisory Board del Marzotto Venture Accelerator. Da settembre 2024 è presidente di Unindustria Latina.