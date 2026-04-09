Fausto Lama continua a raccontarsi da solista con “Giovani Bukowski”

Milano, 9 apr. (askanews) – Dopo aver aperto l’anno con un primo capitolo intimo e diretto, Fausto Lama continua a raccontarsi e a costruire passo dopo passo il suo nuovo percorso artistico: venerdì 10 aprile esce “Giovani Bukowski”, il suo nuovo brano che prosegue questo racconto personale, fatto di osservazione, ironia e uno sguardo lucido sul presente. Un brano che, pur partendo da un immaginario legato allo sballo, parla di ciò da cui oggi scegliamo di dipendere.

Giovani Bukowski è una canzone indie pop dal tono agrodolce, scritta dallo stesso Fausto, che racconta una notte fuori tra amici trasformandola in una fotografia generazionale. Tra attese, eccessi e momenti di sospensione, prende forma un mondo emotivo condiviso, in equilibrio tra noia, disincanto e desiderio di evasione. La produzione, ritmica e immediata, accompagna una scrittura visiva e cantabile, sorretta da un ritornello che resta impresso.

Sotto una superficie brillante e notturna emerge un sottotesto più amaro: Giovani Bukowski scava in una condizione più ampia e profondamente contemporanea, in cui si rincorrono approvazione, performance e appartenenza, spesso senza metterle davvero in discussione. L’eccesso diventa un linguaggio condiviso, un modo per sentirsi parte di qualcosa, mentre sotto le apparenze si muovono frustrazione, vuoto e una sottile difficoltà a sottrarsi a dinamiche che si ripetono. Più che raccontare lo sballo, il brano ne smonta il meccanismo, mettendo a fuoco un sistema che riguarda tutti, anche quando facciamo finta di non vederlo.

Come racconta lo stesso Fausto: “Questa canzone non parla di droga. Parla di te quanto di me. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci. Viviamo in un mondo intossicato da una positività che la maggior parte delle volte è solo scenografia  e spesso empatizziamo cose che nemmeno ci interessano pur di ‘appartenere’.

‘Giovani Bukowski’ parla di chi vuole evolvere da un ambiente che si spegne nella ripetitività e della solitudine di chi fa del cambiamento la propria normalità.” La scrittura di Fausto, da sempre capace di unire ironia e profondità, costruisce così un racconto che si riconosce immediatamente come personale ma allo stesso tempo collettivo, restituendo l’immagine di una generazione sospesa tra slanci e vuoti, tra il bisogno di sentirsi vivi e la difficoltà di trovare un equilibrio.

Dopo anni di percorso condiviso con i Coma Cose, Fausto torna a dare spazio a una dimensione più diretta e individuale, continuando a sviluppare un progetto che si sta svelando brano dopo brano nel corso del 2026.