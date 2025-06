Fausto Mozzarelli nuovo amministratore delegato di Csi Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Csi Spa, società del Gruppo Imq specializzata in prove, verifiche e certificazioni per i settori industriale, automotive e dei beni di consumo, ha nominato Fausto Mozzarelli nuovo amministratore delegato.

Classe 1976, ingegnere aerospaziale con doppia laurea al Politecnico di Milano e al Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts, Usa), Mozzarelli ha maturato un percorso professionale che combina esperienze nella ricerca con una solida carriera nel settore industriale, anche in contesti internazionali. Entrato in CSI nel 2008, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la guida della Business Unit Automotive, una delle aree strategiche per la società. “La sua nomina coniuga continuità e rinnovamento – ha dichiarato Vincenzo de Martino, presidente e ad del Gruppo IMmq -. Continuità, perché nasce da un percorso di crescita interna coerente con i valori del Gruppo. Rinnovamento, perché porta una prospettiva dinamica e orientata al futuro in un momento in cui l’evoluzione normativa e tecnologica pone nuove sfide e opportunità”. La nomina di Mozzarelli segue quella di Fulvio Giorgi alla guida di Imq nel 2023, anch’egli cresciuto internamente, a conferma della strategia del Gruppo nel puntare sulla valorizzazione delle competenze interne e sulla costruzione di una classe dirigente solida, tecnica e capace di interpretare il cambiamento.

Mozzarelli subentra a Lucio Luciotti, che ha guidato la società dal 2019, accompagnandola in un’importante fase di trasformazione e crescita. A lui va il ringraziamento di tutto il Gruppo per l’impegno, la professionalità e i risultati raggiunti.