Favole d’autunno all’Orto Botanico. Si comincia con “Il brutto anatroccolo”

Con l’allestimento itinerante dello spettacolo intitolato “Un brutto anatroccolo” dal racconto di Andersen per la regia di Giovanna Facciolo, comincia a Napoli, sabato 5 ottobre (ore 11) la 29esima edizione della rassegna “Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico”.

5 capolavori tratti dalla produzione di autori come Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, i Fratelli Grimm e James Matthew Barrie sono messi in scena ed annunciati nel programma di questo nuovo ciclo di spettacoli organizzati dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Fino al prossimo 17 novembre, nella consueta formula itinerante, la rassegna proporrà nei fine settimana vari allestimenti tratti da classici amatissimi, dai piccoli così come dagli adulti, “prezioso patrimonio universale dell’umanità – sottolinea la scrittrice e regista Giovanna Facciolo – che riesce ancora ad offrire, oggi come allora, stimolanti spunti di riflessione, nonché momenti di puro divertimento ai lettori e agli spettatori”.

Il primo spettacolo in rassegna, “Un brutto anatroccolo” (sabato 5 e domenica 6 ottobre, ore 11) tratto dal celebre racconto dello scrittore danese Hans Christian Andersen, è “un invito rivolto ai nostri piccoli spettatori – aggiunge la regista – a guardare oltre le apparenze e a rispettare e, se necessario, proteggere chi ci sta vicino anche se è diverso da noi”. Un tema delicato ed urgente che viene proposto con garbata misura dai quattro attori, Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Annarita Ferraro, Raffaele Parisi, chiamati a reggere i vari ruoli del divertente e coinvolgente allestimento teatrale che utilizza i costumi di Grazia Pepe e gli oggetti di scena di Marco Di Napoli.

La rassegna prosegue con “Come Alice …” da Lewis Carroll (sabato 12 e domenica 13 ottobre) con Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola e Valentina Carbonara (maschere, figure e costumi creati da Rosellina Leone e Francesca Caracciolo) e con “Nello specchio di Biancaneve” dai Fratelli Grimm (Sabato 19 e domenica 20 ottobre, repliche anche il 26 e 27) interpretato da Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello (costumi ed elementi di scena di Iole Cilento).

Unica recita, domenica 3 novembre, per “Con le ali di Peter” da Barrie (in scena gli attori Adele Amato de Serpis, Valentina Carbonara, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Raffaele Parisi) per finire poi sabato 9 e domenica 10 novembre (repliche anche il 16 e 17) con “Il popolo del bosco” tra i titoli più longevi nella produzione che Giovanna Facciolo ha realizzato nei 29 anni di vita della rassegna all’Orto Botanico di Napoli.

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9; prenotazione obbligatoria; info tel. 327 0795871 www.iteatrini.it info@iteatrini.it