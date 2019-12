Fazio, compenso regolare: “Dopo anni di linciaggio…”

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “E dopo un linciaggio durato anni, questo è l’ovvio finale: #ctcf ha un costo puntata inferiore del ‘50% della media dei programmi di intrattenimento Rai’. Nel frattempo #ctcf è su Raidue, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito”. Lo scrive su Twitter Fabio Fazio postando la foto dell’articolo che oggi sul Messaggero dà notizia dell’archiviazione da parte della Corte dei Conti dell’inchiesta aperta per verificare se il suo stipendio costituisse danno erariale.

Nelle motivazioni dell’archiviazione – citate dal quotidiano romano – viene sottolineato infatti che il costo-puntata del programma di Fazio (il cui compenso è pari a 2.240.000 euro annui) è meno della metà della media dei programmi di intrattenimento del servizio pubblico, che gli incassi pubblicitari legati alla trasmissione e gli ascolti sono stati adeguati e vieni infine citato un parere dell’Avvocatura dello Stato, in cui viene specificato che in Rai le prestazioni artistiche non sono soggette al tetto retributivo di 240.000 euro annui previsto invece per i dirigenti.