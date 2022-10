Fca Bank e Fantic Motor firmano una nuova partnership paneuropea

TORINO (ITALPRESS) – Il percorso di crescita di FCA Bank prosegue sotto il segno delle due ruote. La Banca ha avviato una nuova collaborazione con Fantic Motor, la storica casa motociclistica italiana fondata nel 1968, estendendo ulteriormente il raggio d’azione dei propri servizi finanziari e di mobilità. In base all’accordo, FCA Bank fornirà a clienti e appassionati di Fantic un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli del pluripremiato brand motociclistico. La partnership, attiva in Italia e presto in altri Paesi europei, comprenderà tutti i modelli realizzati dal marchio Fantic, in grado di unire un alto livello tecnologico e il caratteristico design all’anima racing. Si va dalla gamma Enduro alla storica Caballero, passando per la serie Motard e le moto da cross. Tra i prodotti al centro della collaborazione ci sono anche i più recenti modelli elettrici proposti da Fantic, che da tempo si è aperta al mercato delle e-bike e a quello della mobilità urbana e sostenibile, tra i principali driver di sviluppo anche della Banca.

La partnership nasce dal grande lavoro di ricerca e innovazione che accomuna FCA Bank e Fantic Motor, impegnati ad offrire prodotti all’avanguardia e al passo con i tempi. Per la Banca, in particolare, sarà l’occasione per ampliare la propria offerta di prodotti e servizi al mercato motociclistico, portandovi un’expertise sviluppata nel corso di un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto.

foto: ufficio stampa Fca Bank

