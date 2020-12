Fca con Enel X e NewMotion per mobilità elettrica delle aziende

TORINO (ITALPRESS) – Fca ha firmato due distinti accordi di collaborazione con Enel X e NewMotion, finalizzato allo sviluppo di un programma che faciliti la transizione dei clienti business in Europa verso l’elettrificazione. Le tre aziende offriranno soluzioni e servizi pensati per consentire ai clienti business di accedervi in maniera semplice e conveniente.

“e-nterprise” – così si chiama il programma europeo risultato della collaborazione tra Fca e i due partner – ha l’obiettivo di creare una struttura di servizi che consenta ai clienti di integrare veicoli elettrici ed elettrificati di Fca nelle proprie flotte, indipendentemente dalla dimensione di queste ultime in maniera semplice e immediata. Il programma offre supporto ai clienti business di Fca già prima dell’acquisto di veicoli elettrici o elettrificati. In primo luogo, mette i potenziali clienti in contatto diretto con i due partner per valutare i requisiti di ricarica, le situazioni specifiche dei propri siti e delle vetture, verificare determinati requisiti tecnici e ottenere una prima consulenza sulle migliori soluzioni da implementare. Successivamente, una volta effettuato un controllo delle strutture per verificare la presenza di eventuali vincoli e le possibilità a livello tecnico, grazie alle partnership con Enel X e NewMotion, il programma fornisce ai clienti l’installazione in loco di punti di ricarica.

Il programma offre una gamma di soluzioni di ricarica su misura, che includono hardware, installazione e assistenza, per soddisfare le esigenze dei clienti business di Fca, dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende. Attraverso questo accordo, i clienti business di Fca potranno beneficiare di condizioni di acquisto speciali. Il programma include anche una piattaforma software di facile utilizzo per monitorare, analizzare e verificare tutti gli aspetti dell’infrastruttura e del processo di ricarica del cliente. Infine, e-nterprise offre ai clienti business di Fca una gamma varia di soluzioni per la gestione dell’energia (dall’accumulo in batterie alle unità fotovoltaiche), basata sull’esperienza di Enel X e NewMotion. Per garantire la copertura territoriale, la gestione operativa del programma e-nterprise sarà suddivisa tra i due partner in base alla rispettiva presenza commerciale e tecnologica: Enel X sarà attiva in Italia, Spagna e Portogallo, mentre NewMotion coprirà il resto del continente, dall’Austria al Regno Unito, dalla Francia alla Norvegia.

“La partnership con NewMotion ed Enel X – spiega Roberto Di Stefano, Head of Network Development and e-Mobility per la Regione EMEA di Fca – amplierà l’offerta di servizi e soluzioni innovative di Fca, semplificando la vita di tutti i clienti business che decideranno di acquistare un veicolo elettrico o elettrificato, e aiutandoli a passare alla e-mobility. Sia NewMotion sia Enel X sono partner strategici di Fca e fanno parte dell’insieme di soluzioni creato dal nostro Gruppo per trasformare in opportunità i potenziali problemi che i clienti possono incontrare nella transizione verso la mobilità elettrificata”.

“Con il lancio di prodotti come Jeep Renegade e Compass 4xe, Fiat Professional E-Ducato e la Nuova Fiat 500 – ha dichiarato Santo Ficili, Head of Business Center Italy, Sales Operations and Fleet per la regione EMEA di Fca – stiamo approcciando la transizione energetica con un’ampia offerta di prodotti. I nostri clienti B2B meritano una serie completa di servizi per entrare nell’era dell’elettrificazione senza preoccupazioni e incertezze. Sfruttando l’esperienza di due aziende leader nel settore energetico come NewMotion ed Enel X, siamo certi che il programma e-nterprise fornirà soluzioni a 360°, capaci di soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti”.

“Questa partnership conferma nuovamente l’impegno di Enel X verso trasporti più sostenibili e verso l’elettrificazione e la decarbonizzazione in tutto il mondo, offrendo le nostre soluzioni di ricarica avanzate a chiunque scelga un veicolo elettrico”, ha affermato Alberto Piglia, Head of e-Mobility di Enel X.

“Grazie a tale accordo, Fca metterà a disposizione dei propri clienti le soluzioni di e-Mobility di Enel X progettate per soddisfare le esigenze del segmento business sui mercati italiano, spagnolo e portoghese”, conclude.

“Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, abbiamo le competenze e le conoscenze per supportare le crescenti esigenze della flotta aziendale nella conversione verso la mobilità elettrica. Non vediamo l’ora di supportare Fca nel suo impegno per creare un’esperienza di ricarica senza interruzioni per i suoi clienti business”, afferma Melanie Lane, Ceo di NewMotion.

(ITALPRESS).